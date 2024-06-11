Оверчук: РФ и Белоруссия планируют увеличить товарооборот на 50% к 2030 году

Москва и Минск планируют нарастить товарооборот на 50% с текущего уровня к 2030 году. Об этом сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук в ходе заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии.