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Аргументы и Факты

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Сомелье Зотов рассказал, как производители защищают дороге вино от подделок

Сомелье Зотов рассказал, как производители защищают дороге вино от подделок

Производители элитных вин заботятся о защите своей продукции от подделок, для этого они используют специальные системы, они позволяют проверить подлинность конкретной бутылки, рассказал в интервью «360» рассказал член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов.

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