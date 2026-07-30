Почему рынок подержанных китайских авто взлетел: опыт и наблюдения

Продажи китайских авто на вторичке выросли почти вдвое Продажи китайских авто на вторичке выросли почти вдвое Наблюдая за метаморфозами автомобильного рынка, я не могла не обратить внимания на ошеломляющую статистику: продажи китайских автомобилей с пробегом подскочили почти вполовину за год.