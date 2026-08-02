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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демков о Брылине в «Динамо» Минск: «Не вижу белорусского тренера, который мог бы удерживать уровень, которого клуб достиг при Квартальнове. Было логично обратить внимание на Америку»

Экс-нападающий минского «Динамо» Артем Демков высказался касательно назначения Сергея Брылина на пост главного тренера клуба.

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