Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Был я в Индии... Индусы совершенно безобидные... как малые дети. Они вегетарианцы, нельзя убивать никого... даже бабо...Таджиков сменят и...
  • Олег Самойлов
    Для того, чтобы пресечь наплыв мигрантов нужно сделать малюснькую мелочевочку: опустить уровень жизни россиян до уров...Путину лично озву...
  • Григорий Худенко
    Едут, потому что там нищета, а тут хоть что-то. Нам то это зачем?Путину лично озву...

Западные СМИ: Вашингтон, Лондон и Париж разрешили Киеву дальнобойные удары по России

Западные СМИ: Вашингтон, Лондон и Париж разрешили Киеву дальнобойные удары по России

Джо Байден впервые санкционировал применение Укрорейхом поставленных США ракет большой дальности ATACMS для ударов по территории России, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Правильно.
Ответить
5 час.
Семен Демин
Это решение Байден принял по согласованию с Трампом.
Ответить
5 час.
Семен Демин
Надо бить по центрам принятия решений, т. е. по Вашингтону, Лондону, Парижу.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх