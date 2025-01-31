В военкомат или вон из России: Полицейские оформляли гражданство и отмазывали от СВО

ТБ

Татьяна Бут

Для того, чтобы легализоваться, мигрантам нужна регистрация. Кто их зарегистрирует в своей квартире? Кто им даст прописку? Никто, кроме знакомых мигрантов, которые заимели здесь жилье. Поэтому через взятки работники Миграционной службы вместе с работниками полиции создают всякие схемы, порождая коррупцию. Так, спрашивается, зачем создавать такие законы, если их невозможно практически без взятки выполнить. Давно нужно отмерить патенты, заплючить договор с работодателем с указанием фамилии и пусть работодателя голова болит как его зарегистиировать или адреса работодателя будет достаточно для мишранта. Зачем ломать копья, вся эта система с мигрантами давно отработана в Корее, в Саудовской аравии. Возьмите за пример их правила пребывания в стране мигрантов. Наши правила создавались для того, чтобы можно было брать с приезжих взятки. Вот и все. Потому столько у нас нелегалов.