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В военкомат или вон из России: Полицейские оформляли гражданство и отмазывали от СВО

В военкомат или вон из России: Полицейские оформляли гражданство и отмазывали от СВО

Андрей Ревнивцев В Челябинской области, которая в последнее время неоднократно оказывалась в центре мигрантских скандалов, произвели знаковые аресты.

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Комментарии
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Виктор
Как этих мразей завозящих в Россию всякий сброд можно оправдать. Это подонки продающие родину за деньги. Это Иуды!
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10 час.
ТБ
Татьяна Бут
Для того, чтобы легализоваться, мигрантам нужна регистрация. Кто их зарегистрирует в своей квартире? Кто им даст прописку? Никто, кроме знакомых мигрантов, которые заимели здесь жилье. Поэтому через взятки работники Миграционной службы вместе с работниками полиции создают всякие схемы, порождая коррупцию. Так, спрашивается, зачем создавать такие законы, если их невозможно практически без взятки выполнить. Давно нужно отмерить патенты, заплючить договор с работодателем с указанием фамилии и пусть работодателя голова болит как его зарегистиировать или адреса работодателя будет достаточно для мишранта. Зачем ломать копья, вся эта система с мигрантами давно отработана в Корее, в Саудовской аравии. Возьмите за пример их правила пребывания в стране мигрантов. Наши правила создавались для того, чтобы можно было брать с приезжих взятки. Вот и все. Потому столько у нас нелегалов.
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9 час.
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