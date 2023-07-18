Военное обозрение

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США отказались выделять военные корабли для сопровождения выходящих из портов Украины зерновозов

США отказались выделять военные корабли для сопровождения выходящих из портов Украины зерновозов

Власти Соединенных Штатов Америки приняли решение не направлять военные корабли ВМС США для сопровождения коммерческих судов-зерновозов, выходящих из портов Украины.

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Комментарии
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Зоя
вариантов у них больше нет.....все....
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