На Ряжском шоссе в Рязани при столкновении двух Nissan пострадала женщина

Авария произошла в среду, 29 декабря, примерно в 16.25, возле дома №15. По предварительным данным, 62-летняя рязанка за рулём Nissan Almera не справилась с управлением и врезалась в Nissan Qashqai под управлением 43-летнего жителя Рязанского района.