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Смерть на взлете-2 или ждать чуда?

Смерть на взлете-2 или ждать чуда?

5 марта 2024 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

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