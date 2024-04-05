Смерть на взлете-2 или ждать чуда?

5 марта 2024 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.
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