Писарский о зарплатах: «Учителя, врачи, шахтеры получают несправедливо мало, но я на это повлиять не могу»

Владимир Писарский вновь высказался о том, справедливы ли зарплаты футболистов. – Что касается твоих слов о зарплатах футболистов – ты же имел ввиду прежде всего, что зарплаты обычных людей незаслуженно малы? Эта мысль, по-моему, не прозвучала.
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