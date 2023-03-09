Писарский о зарплатах: «Учителя, врачи, шахтеры получают несправедливо мало, но я на это повлиять не могу»

Владимир Писарский вновь высказался о том, справедливы ли зарплаты футболистов. – Что касается твоих слов о зарплатах футболистов – ты же имел ввиду прежде всего, что зарплаты обычных людей незаслуженно малы? Эта мысль, по-моему, не прозвучала.