"Волонтёры Победы" провели международные субботники

По всему миру продолжаются международные субботники по сохранению мемориалов и памятных мест. Участники обновляют краску, очищают памятники, мемориальные плиты и воинские захоронения, а также знакомятся с историей этих мест и героев Отечества.
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