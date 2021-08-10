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Царство Древнего Змия

Царство Древнего Змия

Царство Древнего Змия В 2009 г. антропологическая экспедиция доктора Джин Лавтон обнаружила в джунглях Заира удивительное племя людей-ящеров: спины мужчин, женщин и детей украшали роговые панцири с шипами, высота которых подчас доходила до 35 см.

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Юрий Ильинов
Если вам когда-то понадобиться из одного камня сделать два, советуем расколоть его, а не пилить. https://www.facebook.com/103027075333767/videos/424427775545923

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