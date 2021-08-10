Царство Древнего Змия В 2009 г. антропологическая экспедиция доктора Джин Лавтон обнаружила в джунглях Заира удивительное племя людей-ящеров: спины мужчин, женщин и детей украшали роговые панцири с шипами, высота которых подчас доходила до 35 см.