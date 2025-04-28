Московское «Динамо» обсудит с Овечкиным совместное празднование рекорда

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что московский клуб обсудит с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным совместное празднование рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
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