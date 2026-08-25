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Sony Xperia 10 VIII без выреза в экране, с microSD и 3,5 мм показали вживую сразу после анонса

Sony Xperia 10 VIII без выреза в экране, с microSD и 3,5 мм показали вживую сразу после анонса

Sony сохранила в Xperia 10 VIII функции, от которых другие производители давно отказались Sony представила Xperia 10 VIII, о чем мы уже сообщали, а теперь появились живые фото новинки, которая получила 6,1-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц.

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