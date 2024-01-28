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Рассекречен стильный пикап Chery с «бриллиантовыми» фарами. Он будет продаваться по всему миру и составит конкуренцию Toyota Hilux, Mitsubishi L200 и Ford Ranger

Рассекречен стильный пикап Chery с «бриллиантовыми» фарами. Он будет продаваться по всему миру и составит конкуренцию Toyota Hilux, Mitsubishi L200 и Ford Ranger

Ресурс Carscoops поделился подробностями о совершенно новом пикапе Chery. Как будет называться автомобиль, пока неизвестно, но уже появилось качественное изображение: машины привлекает внимание необычней частью, где «бриллиантовые» фары плавно перетекают в решетку радиатора с объемным рисунков в виде ромбов.

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