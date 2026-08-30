Древнейший монстр: ученые обнаружили скорпиона размером с собаку

Британские исследователи установили, что древнее членистоногое Praearcturus gigas, обитавшее около 415 миллионов лет назад, действительно относится к скорпионам.
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