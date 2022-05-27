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США хотят поставлять Украине системы залпового огня

США хотят поставлять Украине системы залпового огня

Белый дом готовится объявить о новом пакете военной помощи Украине.Администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе может объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут в том числе реактивные системы залпового огня.

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