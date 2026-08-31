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Владимирские новости

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Благоустройство Владимира угрожает деревьям на Большой Московской

Благоустройство Владимира угрожает деревьям на Большой Московской

Благоустройство Большой Московской в Владимире за 160 млн рублей грозит потерей деревьев: приствольные круги залиты бетоном, доступ воздуха и влаги ограничен, а у одного дерева поврежден ствол.

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