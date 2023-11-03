В Свердловском драмтеатре объяснили, почему покажут пьесу, которую никогда не ставили в России. Фото

Свердловский театр драмы готовится к премьере пьесы драматурга Теренса Рэттигана «Мальчик Уинслоу». Как ранее рассказывала команда, эта постановка еще никогда не ставилась в России и даже не была переведена на русский язык.
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