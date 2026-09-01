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Контрафронт

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Кувейт: официальные лица армии Кувейта объявили, что с раннего утра системы ПВО нанесли иранские...

Кувейт: официальные лица армии Кувейта объявили, что с раннего утра системы ПВО нанесли иранские беспилотные и ракетные удары по всей стране; жителям было приказано оставаться дома.

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