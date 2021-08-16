Цой и Зюганов

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЦой и Зюганов Геннадий Зюганов пишет в своём твиттере G_Zyuganov: 31 год назад ушел из жизни поэт и композитор Виктор Цой.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮлий МурашковскийЕсть только два варианта. Или нельзя шутить над всеми, в том числе над русскими, или можно шутить над всеми, в том числе над русскими. А остальное неизбежно выльется в расизм.Валерий ПашнинШутки шуткам рознь. Надо иметь голову, а неЕвгений МакЛаудНу так некто путин заявил, что россия не для русских. У русских нет страны, у русских украли прошлое, русским обосрали будущее. Вот всяческие хренв заде и глумятся.Агрофена Ивановахватит брехать-- недоумок- отлучённый от власти((((Ингерман Ланскаяплакатик на фото - это типичный камуноидный маразмКомментировать
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