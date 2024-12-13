Подешевевшие доллар и евро и рост цен на мировую нефть. Обзор финансового рынка от 13 декабря

Доллар подешевел на 0,51 рубля, евро — на 1,47 рубля. Нефтяные котировки растут из-за опасений сокращения поставок на рынок и возможного повышения спроса со стороны Китая Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 13 декабря.