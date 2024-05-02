В столице Нигера подняли российские флаги

В столице Нигера — Ниамее — на 15 круговых развязках подняли российские флаги. Об этом РИА Новости рассказал источник в администрации города, который пояснил — с Россией у страны сложились самые теплые отношения.
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