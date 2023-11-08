В Барнауле мать и сын весь день нападали на женщин и отбирали сумки с едой и деньгами

Они пояснили, что решились на преступления из-за финансовых трудностей В Барнауле задержали 50-летнюю мать с 30-летним сыном, которые в течение дня совершили два грабежа с применением насилия, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
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