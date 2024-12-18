Крымское УФАС возбудило дело в отношении Федерального центра банкротства 

Фото: Наталья СомоваРекламные объявления ФЦБ на общественном транспорте Симферополя обещают списание долгов без расчётов с кредиторами и без негативных последствий, что создаёт ложное представление о процедуре банкротства.
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