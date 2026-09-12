БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ереван идет «маршрутом Трампа»: Азербайджан берет «рубильник» в свои руки

Ереван идет «маршрутом Трампа»: Азербайджан берет «рубильник» в свои руки

В Баку обозначили стратегию в отношении энергетического будущего Армении — никакой независимости Светлана Гомзикова Фото: Мартин Шахбазян / ТАСС Материал комментируют: Никита Мендкович Уже к концу года армянская энергетическая система будет передана в управление Азербайджану, прогнозирует телеграм-канал «Insider Армения».

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