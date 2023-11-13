Украину - на части: Британский профессор озвучил новый тренд Запада

Запад готов капитулировать и в Газе, и на Украине, разделив последнюю на части. Такой "тренд" набирает обороты среди западных лидеров, заявил профессор Королевского колледжа Лондона и главный колумнист по вопросам международных отношений британской газеты Telegraph Кон Кафлин.