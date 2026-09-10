Александра Трусова вернулась к тренировкам под руководством Тутберидзе

Русская фигуристка Александра Трусова рассказала о возвращении в команду Этери Тутберидзе после паузы из-за рождения сына и выступления на турнире в Японии в августе 2025 года, где заняла второе место, исполнив четверной лутц.
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