Регионы продолжают ставить заслон мигрантскому беспределу. Против иностранцев принимают законы, по которым им будет запрещено почти всё, что приносит лёгкий заработок, чтобы отдать эти сферы русским.
Будут рыть окопы на СВО": Мигрантов изгонят из России в 2024 году
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не хочется "ванговать", но похоже "по человечески", мирно-цивилизованно эту проблему решить не получится. слишком долго и напористо завозили и легализовывали ослоёбов-кишлачников в РФ. Но и для силовых методов сейчас время неподходящее, хотя кишлачники сами сильно нарываются. Начать хотя бы с запрета или жестких ограничений на ввоз этих "ценных специалистов в области наркоторговли и организованной преступности". А "понаехавшим" устраивать условия, чтобы сами свалили...
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