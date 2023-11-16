Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Будут рыть окопы на СВО": Мигрантов изгонят из России в 2024 году

Будут рыть окопы на СВО": Мигрантов изгонят из России в 2024 году

Регионы продолжают ставить заслон мигрантскому беспределу. Против иностранцев принимают законы, по которым им будет запрещено почти всё, что приносит лёгкий заработок, чтобы отдать эти сферы русским.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не хочется &quot;ванговать&quot;, но похоже &quot;по человечески&quot;, мирно-цивилизованно эту проблему решить не получится. слишком долго и напористо завозили и легализовывали ослоёбов-кишлачников в РФ. Но и для силовых методов сейчас время неподходящее, хотя кишлачники сами сильно нарываются. Начать хотя бы с запрета или жестких ограничений на ввоз этих &quot;ценных специалистов в области наркоторговли и организованной преступности&quot;. А &quot;понаехавшим&quot; устраивать условия, чтобы сами свалили...
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