Будут рыть окопы на СВО": Мигрантов изгонят из России в 2024 году

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Леонид Ла Рошель

Не хочется "ванговать", но похоже "по человечески", мирно-цивилизованно эту проблему решить не получится. слишком долго и напористо завозили и легализовывали ослоёбов-кишлачников в РФ. Но и для силовых методов сейчас время неподходящее, хотя кишлачники сами сильно нарываются. Начать хотя бы с запрета или жестких ограничений на ввоз этих "ценных специалистов в области наркоторговли и организованной преступности". А "понаехавшим" устраивать условия, чтобы сами свалили...