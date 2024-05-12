НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

Шестеркин проиграл в плей-офф впервые за 8 матчей – 27 сэйвов из 31 против «Каролины»

Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 31 в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:4, 3-1). Вратарь «Рейнджерс» впервые проиграл в текущем плей-офф, прервав серию из 7 побед.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх