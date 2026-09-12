Пять дней в "Авангарде": чему студентов Алтайского края учат в центре военной подготовки

Обучение в центре проходят около 3,5 тысяч курсантов ежегодно Учебная неделя может проходить по-разному: у кого-то за партой, а у кого-то – за разбором автомата.
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