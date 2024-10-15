Харрис обвинила Трампа в неуравновешенности и желании захватить власть

Вице-президент и кандидат на пост главы государства США от Демократической партии Камала Харрис назвала оппонента от республиканцев Дональда Трампа неуравновешенным и обвинила его в желании захватить власть.
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