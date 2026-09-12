Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров раскрыл подробности организации матча бело-голубых с «Оренбургом» (1:0) в 8-м туре РПЛ на домашнем стадионе «Локомотива» — «РЖД Арене».
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