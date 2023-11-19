Газа и Украина разделили мир на геополитические группировки

© Israel Defense Forces via AP Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Конфликты на Украине и в Газе разделили мир на геополитические группировки, пишет TNS.
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