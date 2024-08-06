В США заявили о риске ядерной войны с Россией и Китаем

В США реализация мер по наращиванию ядерных вооружений ради паритета с Россией и КНР повысит вероятность ядерного конфликта, сообщает Resposible Statecraft со ссылкой на аналитика Института ответственного госуправления Куинси Уильяма Хартунга.
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