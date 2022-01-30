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В Оренбургской области лжегенерал НАТО забрал у россиянки около 1,2 миллиона рублей

В Оренбургской области лжегенерал НАТО забрал у россиянки около 1,2 миллиона рублей

В Бузулукского районе Оренбургской области женщина отдала мошеннику почти 1,2 миллиона рублей. Злоумышленник выдавал себя за немецкого генерал-майора в Вооруженных силах НАТО.

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