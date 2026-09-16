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В Горном Алтае пьяный водитель без прав перевернул автомобиль с пассажиркой

В Горном Алтае пьяный водитель без прав перевернул автомобиль с пассажиркой

Неудачный обгон закончился аварией и машина виновника ДТП вылетела в кювет В Онгудайском районе 26-летний мужчина без водительских прав устроил аварию, в результате которой пострадала его 25-летняя односельчанка.

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