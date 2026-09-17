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Пятый канал

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«Счастье»: Мерзликин показал редкое фото с 75-летней мамой на прогулке в лесу

«Счастье»: Мерзликин показал редкое фото с 75-летней мамой на прогулке в лесу

Актер Андрей Мерзликин опубликовал теплый кадр с самым близким человеком — мамой Ниной Павловной. Звезда «Бумера» отправился с ней на прогулку по осеннему лесу и запечатлел момент на фоне берез.

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