«Счастье»: Мерзликин показал редкое фото с 75-летней мамой на прогулке в лесу

Актер Андрей Мерзликин опубликовал теплый кадр с самым близким человеком — мамой Ниной Павловной. Звезда «Бумера» отправился с ней на прогулку по осеннему лесу и запечатлел момент на фоне берез.
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