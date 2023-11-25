Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Алиби Сталина на все времена. Каганович о том, почему нельзя ругать Сталина

Алиби Сталина на все времена. Каганович о том, почему нельзя ругать Сталина

Лазарь Каганович - известный государственный деятель, трудившийся бок о бок со Сталиным на протяжении трех десятков лет.

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Комментарии
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Россиянин
Что лично вам плохого сделал Сталин?
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46 мин.
Малик Гумеров
&quot;Каганович лично взорвал Храм Христу Спасителю&quot; - Пипец бля понятия !    А что  народу дал этот храм ???                                             Сталинизм  сотворил  десятки тысяч  крупнейших заводов и фабрик , что  дало возможность спасти страну , народ от уничтожения  в войне за жизнь !                                                          На наследии чего страна и сегодня  жива (благодаря) и живет !        За 30 лет дерьмократического капитализма  них-я  ничего не создали !!!    Кроме  церквей для  дойки и стрижки паствы  и куда перестают уже  ходить , кто хоть чуть  дружит с мозгами  и  торговых лавок  - где травят население всяким суррогатом ... !         Через Горбачева -Ельцина  уничтожили почти  47млн.  советских людей , взорвали   десятки тысяч заводов и фабрик  - что  составляли мощь страны и кормили народ !  Экономику грохнули в 20 раз !!!    Все права народа аннулировали !                                     Вот беда  для народа  !      Чтобы замылить глаза  ... , чтобы  до мозгов не дошло   как  народ опустили и поимели =  дали умы на откуп попам  сраным - как в народе обозванным - прах отцов предавшим !        Они  без оглядки и страну и народ всегда продадут , как проститутки  !   За 2000 лет  ни одну страну  , ни один народ не привели к благоденствию , к человеческой жизни !        Только паразитируют  и уничтожают народы  , и все от имени Бога !!!       КАЖДЫЙ  ПО СВОИМ ВШАМ СУДИТ ???
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43 мин.
МГ
Малик Гумеров
По его высказываниям , похоже он сектант  зомби с русофобским уклоном ... - без Родины , без роду и племени ... !?
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30 мин.

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