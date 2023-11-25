Алиби Сталина на все времена. Каганович о том, почему нельзя ругать Сталина

Малик Гумеров

"Каганович лично взорвал Храм Христу Спасителю" - Пипец бля понятия ! А что народу дал этот храм ??? Сталинизм сотворил десятки тысяч крупнейших заводов и фабрик , что дало возможность спасти страну , народ от уничтожения в войне за жизнь ! На наследии чего страна и сегодня жива (благодаря) и живет ! За 30 лет дерьмократического капитализма них-я ничего не создали !!! Кроме церквей для дойки и стрижки паствы и куда перестают уже ходить , кто хоть чуть дружит с мозгами и торговых лавок - где травят население всяким суррогатом ... ! Через Горбачева -Ельцина уничтожили почти 47млн. советских людей , взорвали десятки тысяч заводов и фабрик - что составляли мощь страны и кормили народ ! Экономику грохнули в 20 раз !!! Все права народа аннулировали ! Вот беда для народа ! Чтобы замылить глаза ... , чтобы до мозгов не дошло как народ опустили и поимели = дали умы на откуп попам сраным - как в народе обозванным - прах отцов предавшим ! Они без оглядки и страну и народ всегда продадут , как проститутки ! За 2000 лет ни одну страну , ни один народ не привели к благоденствию , к человеческой жизни ! Только паразитируют и уничтожают народы , и все от имени Бога !!! КАЖДЫЙ ПО СВОИМ ВШАМ СУДИТ ???