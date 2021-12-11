Правительство России предоставило Нижегородской области межбюджетный трансферт для полной оплаты лизинга за ретро-трамваи

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении Нижегородской области межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств региона при реализации мероприятий по обновлению трамвайного парка.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении Нижегородской области межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств региона при реализации мероприятий по обновлению трамвайного парка.
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