Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +2°, облачно• Севастополь: +4°, облачно• Ялта: +5°, дождь• Алушта: +4°, пасмурно• Евпатория: +3°, облачно• Саки: +3°, облачно• Бахчисарай: +3°, облачно• Джанкой: +2°, облачно• Судак: +3°, облачно• Феодосия: +2°, облачноЧитать подробнее>>> .
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