Как изменят СВО российские танки-беспилотники на основе Т-72

Разработками беспилотного танка Уралвагонзавод (УВЗ) начинал заниматься ещё до начала СВО, но, вероятно, процесс был ускорен, и уже в марте 2022-го появилась информация об испытаниях беспилотного боевого робота «Штурм» на базе шасси танка Т-72.