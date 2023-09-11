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Как изменят СВО российские танки-беспилотники на основе Т-72

Как изменят СВО российские танки-беспилотники на основе Т-72

  Разработками беспилотного танка Уралвагонзавод (УВЗ) начинал заниматься ещё до начала СВО, но, вероятно, процесс был ускорен, и уже в марте 2022-го появилась информация об испытаниях беспилотного боевого робота «Штурм» на базе шасси танка Т-72.

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