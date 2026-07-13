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Sky News: Великобритания внесла иранский КСИР в список запрещённых организаций

Sky News: Великобритания внесла иранский КСИР в список запрещённых организаций

Британия намерена объявить КСИР террористической организацией, сообщает Sky News. Власти объяснили это тем, что, по их версии, КСИР причастен к деятельности по запугиванию критиков иранских властей, проживающих в Соединённом Королевстве.

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