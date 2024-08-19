Глава ведомства дал поручение возбудить уголовное дело в связи с обращением жителей Волгограда об отсутствии троллейбусного сообщения в регионе

В сети Интернет размещено обращение жителей Волгограда к Председателю СК России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, которые не приняли мер к обеспечению троллейбусного сообщения в жилых массивах Ворошиловского района.
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