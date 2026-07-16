Теоретическая модель маркет-мейкинга открывает путь к высокой доходности на DeFi-биржах

Группа исследователей опубликовала на arXiv препринт, в котором разработана строгая теоретическая основа для оптимального маркет-мейкинга на рынках перпетуальных фьючерсов с нулевыми комиссиями для мейкеров.
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