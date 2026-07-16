RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

17 подписчиков

Теоретическая модель маркет-мейкинга открывает путь к высокой доходности на DeFi-биржах

Группа исследователей опубликовала на arXiv препринт, в котором разработана строгая теоретическая основа для оптимального маркет-мейкинга на рынках перпетуальных фьючерсов с нулевыми комиссиями для мейкеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии