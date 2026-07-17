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ГТРК Татарстан

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В Муслюмовском районе по нацпроекту отремонтировали участок дороги Муслюмово – Старое Саитово

В Муслюмовском районе завершили ремонт участка автодороги Муслюмово – Старое Саитово. Работы прошли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на отрезке с 14,8 по 15,8 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

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