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Глава МАГАТЭ Гросси посетит во вторник Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси посетит во вторник Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет на Курскую атомную электростанцию (АЭС) во вторник, 27 августа.

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