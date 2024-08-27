Глава МАГАТЭ Гросси посетит во вторник Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет на Курскую атомную электростанцию (АЭС) во вторник, 27 августа.
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