В Омске двухлетний мальчик выпал из окна. Его госпитализировали. Это уже второй случай падения детей из окна в весенне-летнем сезоне.
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В Омске двухлетний мальчик выпал из окна. Его госпитализировали. Это уже второй случай падения детей из окна в весенне-летнем сезоне.