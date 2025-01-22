Орбан счел Украину неготовой к вступлению в ЕС

Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз, а он не готов принять ее в свои ряды. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров в Братиславе со словацким коллегой Робертом Фицо.
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