Как будет проходить вступительная кампания для абитуриентов в 2021 году: все подробности

В 2021 году вступительная кампания будет проходить в условиях карантина. Однако никаких изменений, в связи с этим не будет, все состоится в обычном режиме, лишь с некоторыми ограничениями из-за ковида, сообщает Министерство образования и науки.
В 2021 году вступительная кампания будет проходить в условиях карантина. Однако никаких изменений, в связи с этим не будет, все состоится в обычном режиме, лишь с некоторыми ограничениями из-за ковида, сообщает Министерство образования и науки.
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